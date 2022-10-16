Devlet jet hızıyla seferber oldu

Türkiye, Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında cuma akşamı yaşanan grizu patlamasında 41 işçi şehit oldu. 300 metre derinlikte yaşanan patlama sonrası devlet tüm imkanlarıyla jet hızında olay yerine ulaştı. Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olay yerine giderek çalışmaları bizzat takip etti. 18.15'de patlamanın yaşandığı ihbarıyla AFAD, UMKE, Jandarma, Polis, sağlık ve Tahlisiye ekipleri harekete geçti.Zamanla yarışan kurtarma ekiplerinin yangının da yaşandığı ocağa erken müdahalesiyle 11'i yaralı 69 işçi kurtarıldı. Vücudunda yanık oluşan işçiler, ambulans uçaklarla İstanbul'daki yanık merkezine sevk edildi. İstanbul'da yaralı madencileri ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, "Solunum cihazına bağlı 5 hastamızın durumu ciddi" dedi. Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK'a ait tahlisiye ekiplerinin yanı sıra, Sakarya İl AFAD Kütahya İl AFAD ve Eskişehir İl AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi.4 il AFAD Müdürüyle birlikte Zonguldak'tan ve Kütahya'dan tahlisiye ekipleri sevk edildi. Kızılay'dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk gönderilirken, yaralıların tedavisi ve nakli amacıyla Amasra'daki maden ocağının bulunduğu bölgeye, 4 Sahra Acil Müdahale Merkezi kuruldu. 51 Ambulans, 168 Ambulans personeli, 15 UMKE Timi, 67 UMKE personeli, göçük alanında dönüşümlü çalışan 22 görevli, bunlara ilave de 44 sağlık çalışanı gönderildi.Diyarbakır'daki programını iptal edenCumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, patlamasonucu 41 işçininhayatını kaybettiğiTürkiye TaşkömürüKurumu AmasraMüessesesi'ne aitmaden ocağında incelemelerdebulundu.Yaşanan maden kazasıylailgili varsa sorumlularınadli ve idarisoruşturmayla ortayaçıkarılacağının altınıçizen CumhurbaşkanıErdoğan: artık madendehiçbir eksik hiçbirgereksiz risk görmekistemiyoruz. Madenkazalarını tarihe gömmekiçin elimizdengelen gayreti göstermekçalışmaları içerisindeyiz.Şehitlerimizinemanetine sahip çıkmakboynumuzunborcu" dedi. Erdoğan,maden şehitlerininailelerine de 1 milyon150 bin lira desteksağlanacağını kaydetti.Devlet olarak yapmamızgereken yardımıve desteği hemenkabine toplantımızdabelirleyip, onunda adımını atacağız.CumhurbaşkanıErdoğan'ın açıklamasısonrasında Diyanetİşleri Başkanı AliErbaş, hayatlarını kaybedenleriçin duaetti. Erdoğan, dahasonra maden şehidiSelçuk Ayvaz'ın BartınUğurlar köyündeki ailesiniziyaret etti.ERDOĞAN, şehit maden işçileri Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenlerine katıldı. Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada '24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık.Tabii yaralılarımız var onların da takipçisiyiz. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Gerek devlet olarak gerek bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de bu süreç içinde vereceğiz. Emanetlere de sahip çıkacağız. Tekrar tüm aileye Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum." dedi.