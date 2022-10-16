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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Devlet jet hızıyla seferber oldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Devlet jet hızıyla seferber oldu

Bartın'da 41 maden işçisinin şehit olduğu patlama sonrası devlet tüm imkanlarıyla kaza yerine gitti. Jet hızıyla yapılan titiz çalışmalarla 69 işçinin hayatı kurtarıldı. Kızılay, AFAD maden işçilerinin yakınları için çadır kurarken vücudunda yanıklar bulunan yaralılar uçak ambulanslarla İstanbul'a sevk edildi. Başkan Erdoğan ve 3 bakan da programlarını iptal ederek vatandaşın yanına koştu

Türkiye, Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında cuma akşamı yaşanan grizu patlamasında 41 işçi şehit oldu. 300 metre derinlikte yaşanan patlama sonrası devlet tüm imkanlarıyla jet hızında olay yerine ulaştı. Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olay yerine giderek çalışmaları bizzat takip etti. 18.15'de patlamanın yaşandığı ihbarıyla AFAD, UMKE, Jandarma, Polis, sağlık ve Tahlisiye ekipleri harekete geçti.



Zamanla yarışan kurtarma ekiplerinin yangının da yaşandığı ocağa erken müdahalesiyle 11'i yaralı 69 işçi kurtarıldı. Vücudunda yanık oluşan işçiler, ambulans uçaklarla İstanbul'daki yanık merkezine sevk edildi. İstanbul'da yaralı madencileri ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, "Solunum cihazına bağlı 5 hastamızın durumu ciddi" dedi. Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK'a ait tahlisiye ekiplerinin yanı sıra, Sakarya İl AFAD Kütahya İl AFAD ve Eskişehir İl AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi.



4 il AFAD Müdürüyle birlikte Zonguldak'tan ve Kütahya'dan tahlisiye ekipleri sevk edildi. Kızılay'dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk gönderilirken, yaralıların tedavisi ve nakli amacıyla Amasra'daki maden ocağının bulunduğu bölgeye, 4 Sahra Acil Müdahale Merkezi kuruldu. 51 Ambulans, 168 Ambulans personeli, 15 UMKE Timi, 67 UMKE personeli, göçük alanında dönüşümlü çalışan 22 görevli, bunlara ilave de 44 sağlık çalışanı gönderildi.




MADEN KAZALARINI TARİHE GÖMMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Diyarbakır'daki programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlama sonucu 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Yaşanan maden kazasıyla ilgili varsa sorumluların adli ve idari soruşturmayla ortaya çıkarılacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan: artık madende hiçbir eksik hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermek çalışmaları içerisindeyiz.



Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcu" dedi. Erdoğan, maden şehitlerinin ailelerine de 1 milyon 150 bin lira destek sağlanacağını kaydetti. Devlet olarak yapmamız gereken yardımı ve desteği hemen kabine toplantımızda belirleyip, onun da adımını atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatlarını kaybedenler için dua etti. Erdoğan, daha sonra maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın Bartın Uğurlar köyündeki ailesini ziyaret etti.

24 SAATİ BULMADAN NETİCEYE VARDİK
ERDOĞAN, şehit maden işçileri Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenlerine katıldı. Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada '24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık.



Tabii yaralılarımız var onların da takipçisiyiz. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Gerek devlet olarak gerek bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de bu süreç içinde vereceğiz. Emanetlere de sahip çıkacağız. Tekrar tüm aileye Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum." dedi.

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Devlet jet hızıyla seferber oldu
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