Devlet jet hızıyla seferber oldu

Türkiye, Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında cuma akşamı yaşanan grizu patlamasında 41 işçi şehit oldu. 300 metre derinlikte yaşanan patlama sonrası devlet tüm imkanlarıyla jet hızında olay yerine ulaştı. Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olay yerine giderek çalışmaları bizzat takip etti. 18.15'de patlamanın yaşandığı ihbarıyla AFAD, UMKE, Jandarma, Polis, sağlık ve Tahlisiye ekipleri harekete geçti.
Zamanla yarışan kurtarma ekiplerinin yangının da yaşandığı ocağa erken müdahalesiyle 11'i yaralı 69 işçi kurtarıldı. Vücudunda yanık oluşan işçiler, ambulans uçaklarla İstanbul'daki yanık merkezine sevk edildi. İstanbul'da yaralı madencileri ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, "Solunum cihazına bağlı 5 hastamızın durumu ciddi" dedi. Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK'a ait tahlisiye ekiplerinin yanı sıra, Sakarya İl AFAD Kütahya İl AFAD ve Eskişehir İl AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi.
4 il AFAD Müdürüyle birlikte Zonguldak'tan ve Kütahya'dan tahlisiye ekipleri sevk edildi. Kızılay'dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk gönderilirken, yaralıların tedavisi ve nakli amacıyla Amasra'daki maden ocağının bulunduğu bölgeye, 4 Sahra Acil Müdahale Merkezi kuruldu. 51 Ambulans, 168 Ambulans personeli, 15 UMKE Timi, 67 UMKE personeli, göçük alanında dönüşümlü çalışan 22 görevli, bunlara ilave de 44 sağlık çalışanı gönderildi.
MADEN KAZALARINI TARİHE GÖMMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Diyarbakır'daki programını iptal eden
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, patlama
sonucu 41 işçinin
hayatını kaybettiği
Türkiye Taşkömürü
Kurumu Amasra
Müessesesi'ne ait
maden ocağında incelemelerde
bulundu.
Yaşanan maden kazasıyla
ilgili varsa sorumluların
adli ve idari
soruşturmayla ortaya
çıkarılacağının altını
çizen Cumhurbaşkanı
Erdoğan: artık madende
hiçbir eksik hiçbir
gereksiz risk görmek
istemiyoruz. Maden
kazalarını tarihe gömmek
için elimizden
gelen gayreti göstermek
çalışmaları içerisindeyiz.
Şehitlerimizin
emanetine sahip çıkmak
boynumuzun
borcu" dedi. Erdoğan,
maden şehitlerinin
ailelerine de 1 milyon
150 bin lira destek
sağlanacağını kaydetti.
Devlet olarak yapmamız
gereken yardımı
ve desteği hemen
kabine toplantımızda
belirleyip, onun
da adımını atacağız.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın açıklaması
sonrasında Diyanet
İşleri Başkanı Ali
Erbaş, hayatlarını kaybedenler
için dua
etti. Erdoğan, daha
sonra maden şehidi
Selçuk Ayvaz'ın Bartın
Uğurlar köyündeki ailesini
ziyaret etti.
24 SAATİ BULMADAN NETİCEYE VARDİK
ERDOĞAN, şehit maden işçileri Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenlerine katıldı. Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada '24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık.
Tabii yaralılarımız var onların da takipçisiyiz. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Gerek devlet olarak gerek bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de bu süreç içinde vereceğiz. Emanetlere de sahip çıkacağız. Tekrar tüm aileye Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum." dedi.