Evlat nöbetinde kansere yenik düştü

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 139'uncu gününde devam ederken uzun süre evladının hasretiyle nöbette olan baba Ekrem Artık (55), 7 yıldır kavuşamadığı evladı Erhan Artık'ın hasretinden kansere yakalanmıştı. Birkaç ay önce tedavi altına alınan ve karaciğer kanserine yakalanan baba Artık, Malatya İnönü Üniversitesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.Artık, daha sonra Hatay'a sevk edildi. Hastalığı ağırlaşan Artık, evladına kavuşamadan önceki gün kansere yenik düşerek evinde hayatını kaybetti. Eşi Aysel Artık ile 13 Kasım 2021'de Hatay'dan gelerek eyleme katılan Ekrem Artık, oğlunun 2015 yılında Kırıkkale'de iş yerinden eve gittiği sırada kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyip dönmesi için çağrıda bulunmuştu. Artık, eylemde "son nefesime kadar oğlumu bekleyeceğim" diyerek oğluna seslenmişti.İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler arasında yer alan Fadime Aksu da kanser hastası. SABAH'a konuşan Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, dokuz yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, "Kanser hastasıyım, tedavimi yarım bıraktım, buradayım. Belki onu görmeden öleceğim. Babasız büyüttüm ben onu, hem anne hem baba oldum. Kalp hastasıydı yavrum. Ekmek almaya yolladım, patates kızartmıştım. O günden beri patates yiyemiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.SABAHOğlum 14 yaşındaydı,beni kötülediler,aklına girdiler.30 senediroğlumu arıyorum.Hiç haber alamadım.Gittiğinden beriyaşayan ölüyüm. 22yaşında kızım var,onu hiç tanımıyor.Oğlum neredeyseçıksın gelsin, devletimize,askerimizesığınsın. Ölenekadar peşini bırakmayacağım,gelecekburaya. OğlumuHDP'den PKK'danistiyorum. Bir anneolarak evladımayalvarıyorum. Acabakime benziyorsun,senin yüzüne hasretimoğlum gel!Sakarya'daüniversiteokurkenkandırıldı,haber alamıyorum.Bir kızlaUkrayna'yagitti dediler,sonradağa gittiğiniöğrendik.Karakoldansöylediler.Mali müşavirolacaktı,mezuniyetine3 ayvardı. Onuburada bekliyorum.SABAH