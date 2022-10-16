İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza alan Musa Balur, Mehmet Kaya, Erdoğan Altan, İhsan Bilayak, Mehmet Karabaş ile ilgili temyiz incelemesini tamamladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORLAR

Daire heyeti, 5 sanığın cezalarını onadı. Kararda, Batman'da tutuklanan 5 sanıkla ilgili önemli tespitlere yer verildi. Sanıkların PKK terör örgütünün talimatı doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Yargıtay'ın kararıyla terörist olarak kabul edilen 5 sanıktan ikisi dikkat ise çekti.