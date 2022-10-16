MHP Lideri Bahçeli Konya’da: Açık ara kazanacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Konya'da 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu. Bartın'daki maden patlamasında şehit olan vatandaşlarımıza rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'den Konya'da önemli açıklamalar | Video

BARTIN'DAKİ FELAKET

Bahçeli, "Sözlerimin başında Bartın'da şehit olan madencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Buradan belirtmek isterim ki ailelerin yanındayız ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ADAYIMIZ AÇIK ARA KAZANACAK

MHP lideri konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi bekleyenler her zaman hüsranla karşılaşacaklardır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAYIP 8 SAATİ A'DAN Z'YE ŞÜPHELİDİR

Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat kayboldu. A'dan Z'ye şüphelidir. Kimlerle görüştü? Hangi sözleri verdi? Hangi kapıları icazet için aşındırdı? Bunlar az çok malumdur. Zilletin partileri emperyalizmin maşasıdır."