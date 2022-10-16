TTK: ‘Sayıştay raporu’ iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra'daki maden faciasına ilişkin ortaya atılan, "Sayıştay raporu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2019'da yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içinde yer alan metan gazı 'çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan, Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır." Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan İbrahim Özkarcı'nın kurumu ziyaretinin nezaket ziyareti olduğu ve denetim amaçlı yapılmadığı bildirilen açıklamada, "TTK Amasra Müessesesi'nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.