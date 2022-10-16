Türkiye genelinde konser ve festivaller iptal edildi

Türkiye'yi yasa boğan 40 işçinin hayatını kaybettiği Bartın'daki maden faciasının ardından yurt genelinde birçok festival, miting, konser gibi etkinlikler iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Diyarbakır programını iptal ederek bölgeye gitti.Diyarbakır Sur Kültür Yolu ve Festivali'nin hafta sonu yapılacak olan etkinlikleri iptal oldu. İbrahim Tatlıses ve Ziynet Sali'nin konserlerinin de yapılmayacağı duyuruldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında haftasonu yapılacak etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Festival kapsamındaki Bengü ve Bilal Sonses konserleri de iptal edildi.Sanatçı Ahmet Şafak, patlama haberini Isparta'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla verdiği konserde aldı. Şafak, Bartın'dan gelen acı haber üzerine konserini yarıda kesti.Fethiye Kaymakamlığı: "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra müessesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle "3. Yeşilüzümlü Bağ Bozumu Festivali" tüm programları iptal edilmiştir.Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Vedat Alçay ve Ferat Üngür konserleri de iptal edilen konserler arasında yer aldı.Düzce Belediyesi, Düzce Gençlik Günleri etkinliklerinde sahne alacak olan Ekin Uzunlar konserinin iptal edildiğini bildirdi.İstanbul'da Esenyurt Belediyesi, Kardeş Kültürler Festivali'ni, acı haberin ardından iptal ettiğini kamuoyu ile paylaştı.