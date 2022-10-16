Türkiye’yi gözyaşlarına boğan cenaze töreni! Maden şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika haberleri: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.
Özçelik'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Mamak köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına taşındı.
BAKANLAR CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cenazeye, işçi Remzi Özçelik'in ailesi, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı.
Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, taziyeleri kabul eden Özçelik'in ailesine baş sağlığı diledi.
Özçelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
3 ARKADAŞIN TABUTLARI YAN YANA KOYULDU
Öte yandan Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Okan Akgün ve Mehmet Bulut son yolculuklarına uğurlandı.
Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninde 3 arkadaşın tabutları yan yana koyuldu.
Tabutların başına gelen aileler uzun süre ağıt yakarken, cenaze namazına yoğun katılım oldu.
Kılınan cenaze namazının ardından maden şehitleri Ahatlar mezarlığına defnedildi.