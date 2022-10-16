Türkiye’yi gözyaşlarına boğan cenaze töreni! Maden şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

BAKANLAR CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenazeye, işçi Remzi Özçelik'in ailesi, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, taziyeleri kabul eden Özçelik'in ailesine baş sağlığı diledi.