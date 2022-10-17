3 arkadaşa acı veda

Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren yaşları 30 ile 35 arasında değişen Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgün için Ahatlar köyünde, okul bahçesinde birlikte cenaze töreni düzenlendi. 2019 yılında, aynı anda Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde işe giren ve aynı köyde yaşayan 3 arkadaşın, Türk bayraklarına sarılı tabutlarının yanında yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, maden işçilerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Mehmet Bulut'un annesi Nebile Bulut, oğlunun tabutu cenaze arabasına konulurken, "Bırakıp gitti, her şeyi, herkesi bıraktı gitti. Bu acıya nasıl dayanılır" diye gözyaşı döktü. Anne nebile bulut'un oğluna son kez el sallaması ise yürekleri dağladı. 3 arkadaşın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül'ün 4 yaşındaki kızı Mira, tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürekleri dağladı. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor. Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül'ün 4 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.Maden şehitlerinden Şaban Yıldırım (26), evin tek çoğuydu. Geçen yıl evlenen Yıldırım'ın eşi ise ikiz bebeklerine 5 aylık hamileydi. Öğretmen eşi Sena Yıldırım, "Bir yıl 4 aydır evliydik. Doktorlar çocuğumuz olmayacağını söylemişti. Biz de tüp bebek sürecine giriyorduk. Rabbimin mucizesiyle doğal yoldan ikizlere hamile kaldım. Hem de tek yumurta ikizleriydiler. İki kızımız olacaktı, isimlerini de Minen Nefes ve Asel Deniz diye belirlemiştik. Eve bir nefes gelsin diye birine Nefes, diğerine de hep deniz kıyısında buluştuğumuz için Deniz ismini koymaya karar vermiştik. Şaban'ın vedasından sonra kızlarım daha da anlamlandı. Vatanına milletine çok bağlı, bayrağına aşık bir insanım. En korktuğum şey bir şehit eşi olmaktı. Korktuğum başıma geldi. İnsanın sadece ciğeri yanıyor, anlatacak bir cümle yok" dedi.Baba Kemal Yıldırım ise, "Oğlum 2019'da TTK'ya işçi olar ak girmişti. Tek çocuğumuzdu. Bir evladımız vardı, onu da kaybettik. Ailece perişan olduk. Bu acının tarifi yok" dedi.