3 ay önce açılmıştı! Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda aylardır ekmek üretilmiyor

"EKMEK ÜRETMEYEN BİR FABRİKADAN BAHSEDİYORUZ"

İBB Meclisi Ekim ayı görüşmelerinde konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "2018 yılında CHP'nin iç borçlanma talebine ben, Doğan bey ve Tarık bey de o zaman meclis üyesiydik. Arkadaşlarımız Hadımköy'deki ekmek fabrikasının iç borçlanmasına 'Hayır' demişlerdi. Biz burada oy çokluğu ile o iç borçlanmayı geçirmiştik. Birinci sorum, Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor? Hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız? Bu soruları cevaplarsanız iyi olur. Çünkü o dönem halk ekmek kuyrukları üzerinden hakikaten ciddi üzücü bir istismar süreci devam etti. Size bir de yetki vermiştik Halk Ekmek büfelerinin açılmasıyla ilgili. O yetkiye istinaden kaç tane büfe açtınız? Bu arada o Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon finansman da bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar 3 yıl boyunca bitirememişti. Şu an ise ekmek üretmeyen bir fabrikadan bahsediyoruz."