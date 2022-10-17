Bakan Çavuşoğlu Yunanistan’a sert çıktı: Haksızken bile haklı görünmeye çalışmak için utanmaz olmak gerekir

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları İstanbul Dolmabahçe'de bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Birçok önemli başlığın ele alındığı toplantıda 11 Kasım 2022'de Semerkant'ta düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi de görüşmenin gündem maddeleri arasındaydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliği yaptığı konsey toplantısına Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerden Macaristan ve Türkmenistan'dan üst düzey yetkililer katıldı.

DÖNEM BAŞKANLIĞI 11 KASIM'DA SEMERKANT'A ÖZBEKİSTAN'A DEVREDİLECEK

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bugünkü toplantımızın temel gayesi Semerkant Zirvesi'ne hazırlanmaktı. Yoğun bir gündemle toplandık. Aramızda görüşülmesi ve karara bağlanması gereken hususları da ele aldık. Tabii bu konularda Semerkant Zirvesi'nden bir gün önce 10 Kasım'da tekrar bir araya geleceğimiz Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda yine kararları gözden geçireceğiz ve liderlerimizin onayına sunacak hale getireceğiz.. Dönem başkanlığını 11 Kasım'da Semerkant'ta Özbekistan'a devredeceğiz."

TÜRK DÜNYASI KÜRESEL JEOPOLİTİĞİN MERKEZİ HALİNE GELDİ

"Türk Dünyası küresel jeopolitiğin merkezi haline geldi. Enerji, ticaret ve taşımacılık güzergahlarında Doğu ile Batı'yı birbirine bağlıyoruz. Bizim olayları yönlendirmemiz için aktif olmamız gerekiyor. Ukrayna'daki savaş hepimizi etkiliyor. Adil bir barış ile sonlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardından bölgesel barış çabalarını ele aldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maruz kaldığı haksızlıkları gündeme getirdik. Türk Devletler Teşkilatı bir gönül birlikteliğidir. Aynı kökten beslenen ulu ağacın dallarıyız. Birliğimizi pekiştirdikçe dünyadaki gücümüz artacaktır. "

YUNANİSTAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

"Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu sadece Yunanistan başarır. Güney Kıbrıs Rum kesiminin de hakkını yememek lazım. Son bir hafta içinde 4 göçmen Ege'den ölü olarak çıkartıldı. Botların şişlenmesi ile maalesef oluyor. Yunanistan sınırında 19 mülteci donarak öldü. Yunanistan bunları geri iterken her şeylerine el koyuyor. Bir daha gelmesinler diye. Maalesef Yunanistan'ın her dediğini kabul etmek isteyen AB ülkeleri var. Yunanistan'ı cesaretlendiren de budur. Türkiye için de kolay değil. İnsani ve toplumsal bir konu. Son dönemde bazı siyasilerin istismar etmesiyle siyasi bir konu haline geldi. Geri gideceklerse de onurlu bir şekilde olması lazım. 520 binden fazla Suriyelinin onurlu şekilde dönmesi gerçekleşmiştir. "

FRONTEX SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR

"Yunanistan ve onun destekçisi Frontex'in karnesi ortada. Tüm uluslararası kuruluşlar, Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın, Frontex'in desteğiyle bu göçmenlere, mültecilere yönelik bu insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirdiği de ortaya çıktı. Bunlar şöyle düşünüyor, 'Biz her şey yaparız, bunu da Türkiye'nin üzerine atarız. Ya da transit ülkelere atarız ve buna da herkes inanır. Ama gerçekler ortada, biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz."

FRANSA VE MACRON OBJEKTİF DEĞİL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Maalesef Fransa ve Macron objektif olamıyorlar. Tabii objektif olamayınca dürüst olamazsın. Ya da tam tersi diyelim." yanıtını verdi. Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Prag'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un teklifini kabul ettiğini ve Azerbaycan, Ermenistan, AB ve Fransa olarak dörtlü toplantı yaptıklarını anımsatarak, "Bu toplantıyı bile anladığım kadarıyla Azerbaycan üzerinde baskı kurmak için gerçekleştirmişler. Artık sizin karşınızda her söylediğinizi kabul eden bir Azerbaycan yok, bir Türkiye yok, bir Türk Dünyası yok. Bunu her şeyden önce kabullenmeniz lazım. Azerbaycan kendi topraklarını geri aldı. Provokasyonu yapan ortada." diye konuştu.

TAHIL FİYATLARINDA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

"Rusya'nın Avrupa'ya giden gazının kesilmesi sebebiyle Azerbaycan üzerinden gelen petrol ve boru hatlarının önemi de arttı. Arz güvenliği bakımından da Orta Asya'nın ve Orta Koridorun önemi daha da arttı. Bu atacağımız adımlar, gıda krizinin çözümüne de önemli katkı sağlayacaktır. Tahıl krizinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çözülmesi, tahıl fiyatlarını 2008'den sonra en büyük düşüşü yaşadı."

NORMALLEŞMEYİ İSTEMEYEN GRUPLAR VAR

"Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kapsamlı bir barış anlaşması, Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı, huzuru ve refahı için son derece önemlidir. Azerbaycan'la Ermenistan arasında ve Türkiye'yle Ermenistan arasında normalleşmeyi ve barışı istemeyen gruplar var. Ermeni diasporasının bir kısmı. Ama onların bir taraftan sesi çok çıkıyor, bir taraftan saldırgan bir tutum sergiliyorlar."