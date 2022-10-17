Bakan Kasapoğlu: Bu bir devrimdir, devrimden de ötedir

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Muğla'ya geliyor. Bakan Kasapoğlu Muğla programına, Menteşe ilçesindeki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) 2022 – 2023 Akademik Yılı Açılış Törenine katılarak başladı. Akademik yıl açılışında konuşan Bakan Kasaoğlu, üniversitelerin bilim, sanat, üretim ve araştırma merkezi olduğunu vurguladı.

MUĞLA'DA 123 BİN LİSANSLI SPORCUMUZ VAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, üniversitelere katkı sağlama ve öğrencilerin eksikliklerini gidermek için çalıştıklarını ifade eden Mehmet Kasapoğlu, "Hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir yurt sistemiz var. Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli, 800'den fazla yurtla hizmet sağlayan bir altyapımız var. Muğla'daki yurtlarımız önceki yıllara göre 5 kattan fazla arttı. 13 bin öğrencimize hizmet sağlıyoruz. Bu bir gurur kaynağıdır. İlk fazla 100 kişiden 80'ini ikinci fazda 100 kişiden 92'sini yerleştirdik. Bu bir rekordur. Muğla'da 100'den fazla spor tesisimiz herkesin hizmetinde. 21 yıl önce 2 bin 310 lisanslı sporcu var iken bugün Muğla'da 123 bin lisanslı sporcumuz var. Bu bir devrimdir, devrimden de ötedir. Bu benim için önemli bir heyecan. Bu milletin başarıdır. Biz istiyoruz ki; gençlerimiz sporu hayat felsefesi haline getirsinler. Türkiye bir spor ülkesidir. Gençlik alanında güçlü temeller inşaa ettik. Akademik yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.