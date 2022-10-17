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Giriş Tarihi: 17.10.2022 12:03 Son Güncelleme: 17.10.2022 12:09

Bartın'daki adli soruşturmada yeni gelişme!

Bartın’daki adli soruşturmada yeni gelişme!

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin adli soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseltildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmada savcı sayısı 6'ya yükseltildi.

Alınan bilgiye göre, soruşmanın ehemmiyeti, olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığında görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı.

Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi.

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Bartın'daki adli soruşturmada yeni gelişme!
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