Başörtüsü için Anayasa teklifinde yeni gelişme! Bakan bozdağ duyurdu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışması ile ilgili, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Başkan Erdoğan'a sunulacak aşamaya gelindi. 24 ve 41. Maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şuan için gündemde yok" dedi.

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı. Yemin töreninin ardından gazetecilerin yeni anayasa çalışması hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Bozdağ, hazırlıkların tamamlandığını, Başkan Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Bakan Bozdağ, "24 ve 41. Maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şuan için gündemde yok" ifadelerini kullandı.