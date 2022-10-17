Adana’da yakalanan DEAŞ’lı terörist tutuklandı! Terör örgütünün keskin nişancısı olduğu ortaya çıkmıştı

KESKİN NİŞANCI ÇIKTI

Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden H.Z.'nin (41), örgütün Suriye'de işgal ettiği bölgelerde keskin nişancı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. H.Z.'nin 2015 yılında El-Kaide'de silahlı faaliyet yürüttüğü, daha sonra saf değiştirerek DEAŞ'a katıldığı belirtildi. H.Z.'nin silahlı çatışmalara katıldığı ve örgüt işgalindeki bölgelerde nöbet tuttuğu belirlendi.