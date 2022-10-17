Dostları ölüm bile ayıramadı

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında yaşanan kazada 41 işçi şehit oldu, onlarca işçi yaralandı... Şehitler arasında iki sıkı dost da vardı. Rahman Özçelik ve Gürdan Serenli... Bartın'da, Makaracı Köyü'nde birlikte büyümüşlerdi.

VATAN GÖREVİNİ BİTİP İŞE GİRDİ

Gürdan Serenli, lise eğitimini tamamladıktan sonra vatan görevini yerine getirmek için peygamber ocağına gitti. Dereköy Bulgaristan Sınır Kapısı'nda vatan borcunu ödeyip baba evine döndü. Döner dönmez de Türk Taşkömürü Kurumu'nda işe girdi.

ASKER AĞABEYİNİN İZİNDEN GİTMEK İSTİYORDU

Rahman Özçelik ise Jandarma Uzman Çavuş ağabeyi Süleyman Özçelik gibi asker olmak istiyordu. Babası Yusuf Özçelik, ilk oğlundan sonra ikinci oğlunu da askere göndermek istemedi. Ailesinin sözü üzerine okuluna devam etti. Bartın Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümünü kazandı. Dostu Gürdan Serenli, askerliğini tamamlayınca birlikte TTK'da işe girdiler.

HİÇ AYRILMADILAR

Makarcı Köyü'nde birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan iki dost, maden ocağında da birlikte çalışıyorlardı. Yerin 350 metre altına birlikte giriyor, birlikte alın teri döküyor ve birlikte paydos ediyorlardı. İkisi de motosiklet tutkunuydu. İş dışında da birlikte motosiklet sürerek zaman geçiriyorlardı. Amasra'daki facia iki dostun arasına giremedi, onları ayıramadı. Özçelik ve Serenli, çocukluklarındaki gibi birbirlerini bırakmadan şehit oldular.

ABİSİ RAHMAN İÇİN GÖREVDEN DÖNDÜ

Kardeşinin acı haberini alan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Özçelik, Suriye'de sürdürdüğü görevini yarıda bırakarak Bartın'a döndü. Kardeşinin acısıyla yanan ağabey "Çok zor. Canım gitti. Kardeşim gitti. Asker olacaktı o da. Asker olacaktı benim kardeşim. Çok istedi. Annem istemedi, o küçük dedi" diye konuştu.