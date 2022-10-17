FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY siyahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Ş.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli Ş.B.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.B., daha sonra cezaevine teslim edildi.