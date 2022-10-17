FETÖ’cü askerlerin ailelerini maaşa bağlamışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, başarılı bir operasyona imza atarak FETÖ örgütünün güncel yapılanmasını çökertti. Örgüt üyelerinin halen örgütü canlı tutmaya çalıştığı, birbirlerine para yardımında bulunarak birlik-beraberlik ortamın içerisinde olduklarını göstermeye çalıştıkları belirtildi.

'6 AYDA BİR ZARFLARLA PARA GELİYORDU'

Para yardımı yapılan kişilerden biri de 15 Temmuz gecesi darbe için aktif rol oynayan ihraç askerlerden biri olan E.D'nin eşi M.D. idi. M.D. ifadesinde tanımadığı kişilerden telefon aldığını bu kişilerin Kırıkkale'ye gelerek kendisine para yardımında bulunduğunu anlattı. M.D., "R.U. isimli şahıs benim telefonumu arayarak, 'Ben sizin eşinizin arkadaşıyım. Sizin telefon numaranızı daha önceden size para yardımında bulunan M.D'den aldım. O müsait

olmadığından dolayı ben geldim. Kırıkkale'ye ziyaretinize geleceğim' dedi.



Bende eşimin arkadaşı olduğu için görüşme teklifini kabul ettim. Parka gittiğimde tanımadığım kişi yanıma geldi. Bana hitaben 'Ben de ihraç askerim, ceza evinden yeni çıktım. Senin eşinle Konya ilinde beraber çalıştık. Eşin benim arkadaşım olur. Çocuklara yardım etmek istiyorum diyerek üzerinde işleme olan bezden fermuarlı bir cüzdan uzattı ve kendi eşinin hediyesi olduğunu söyledi. İçerisinde bir miktar para olduğunu söyledi. Evde cüzdanı açtığımda içerisinde 10 adet 100 TL çıktı. 2-3 ay sonra yeniden geldi ve otogarın önünde aracıma binde ve içerisinde 200 dolar olan zarf verdi. 'Çocukların ihtiyaçlarını karsılarsın' dedi. Ben de kendisine, 'Siz de ihraç askersiniz, siz de maddi olarak sıkıntı yaşamayın, buraya kadar gelerek neden zahmet çekiyorsunuz' dedim" dedi.

'MAAŞA BAĞLAMIŞLAR'

M.D. ifadesinin devamında, "3-4 yıl önce başka bir şahıs benimle irtibat kurmuştu. Kapının önünde bana ihraç askerler kendi aralarında para topladıklarını, maddi durumu iyi olmayan diğer ihraç askerlerin ailelerine yardımda bulunduklarını söyledi. Bana başka mağdur durumda bulunan ailenin olup olmadığını sordu. Ben de kendisine Ankara'da ikamet eden ihraç iki askerin eşlerinin isimlerini verdim Bunun üzerine bana 3 adet beyaz zarf verdi. Bu iki zarfı ihraç olan ve ceza evinde yatmakta olan ihraç askerlerin ailelerine vermemi söyledi. Ben de tamam diyerek zarfları teslim aldım. Bana verilen beyaz zarfın içini açtığımda 2 adet 100 Euro vardı. Diğer zarfları da diğer askerlerin eşlerine verdim. Bu şahıs 6 ay aralıklarla ikametime gelerek içerisinde 200'er euro olan 3 adet beyaz zarfı bana veriyordu. Ben de 2 adet zarfı diğer arkadaşlara veriyordum. 6 kez gelerek bana zarf verdi" ifadelerini kullandı.