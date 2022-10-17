Kılıçdaroğlu zalimlerin sızdırdığı Truva atıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarına devam ediyor. Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum mitinglerinin ardından dün de Konya Kılıçarslan Şehir Meydanı'nı dolduran vatandaşlara seslenen Bahçeli, şunları kaydetti:(Bartın'daki maden faciası) Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır. Böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için bütün tedbirler sırasıyla alınacak, yaralar sarılacaktır. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren, her türlü risk ve tehlikeye açık halde çalışan fedakar ve cefakar kardeşlerimizle ailelerinin de yanındayız, yanında olacağız.(CHP Genel Başkanı) Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti, New York'ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek sekiz saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldığı, hangi sözleri verdiği, cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle dirsek teması içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumumuzdur. Bu Kılıçdaroğlu zalimlerin içimize sızdırdığı Truva atıdır. Bu Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi gayri milli, gayri ahlaki, gayri meşru bir savrulmanın tam göbeğindedir.CHP, çizgisinden bütünüyle kopmuş ve uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir. Terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir. PKK'nın arkasında vagon olan bugünkü CHP'dir. FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir. Milli haklarımıza, egemenlik hukukumuza itiraz edip kara çalan bugünkü CHP'dir.Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir.Zillet ittifakı baştan ayağa yanlıştadır ve bu ittifak Türkiye'nin önüne koyulmuş takoz partilerden mürekkeptir. Bunların geçim kapıları yalandır, dedikodudur, iftiradır, fesattır. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyuyorlar. Söz dinleyen değil sözü dinlenen, sesi kesilen değil sesi yükselen, önü alınan değil ön alan bir Türkiye gerçeğini hazmedemiyorlar. Balmumumdan kanat takmışlar güneşe uçmaya çalışıyorlar.Türkiye'ye muhalefet ederek siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Bu yüzden zillete düştüklerini, ziyan olduklarını göremeyecek kadar körleşmiş ve gaflete kapılmış haldeler. Dillerinden çıkan kalplerinden geçenlerle bağdaşmıyor. Konya'dan diyorum ki, zillet ittifakının Türkiye'nin geleceğinde yeri olamaz, sözü olamaz, payı olamaz.Cumhur İttifakı'nın tarihsel yürüyüşü kesintiye uğramamalıdır. Yol kazasına uğramamamız, bekamız, birliğimiz ve bereketimiz için vazgeçilmez önemdedir. Demokrasi diyenlerin meselesi başkadır. Zillet ittifakının inandırıcılığı yoktur, samimiyeti sıfırdır. Türkiye imrenilecek kazanımlarını heba edemez. Türkiye münafık ve müptezel niyetlere teslim edilemez.