Maden ocağı kapatıldı 5 savcı ihmali soruşturacak

Amasra'daki faciada şehit olan
madencilerin aileleri
ile yaralananlar yalnız
bırakılmadı. Bu
kapsamda ilk etapta
toplam 1 milyon
350 bin lira destek
verilecek. Acil ihtiyaçları
için şehitlerin ailelerine
50 bin TL, yaralılara
ise 25 bin TL nakit desteğinde
bulunulacak.
Grizu patlamasının
yaşandığı madende
galeri kısmında devam
eden yangının tamamen
söndürülebilmesi için barajlama
çalışması yapılıyor. Aynı zamanda
içerideki kötü hava tahliye
edilerek, yerine temiz
hava basılıyor. Aile
ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına bağlı
psikososyal destek
grupları sahaya
inerek şehit
ailelerine psikolojik
destek sağlıyor.
Patlamayla ilgili adli
ve idari soruşturma da
sürüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden sahasındaki koordinasyon merkezindeki görüşmelerin ardından ortak açıklamada bulundu.
Dönmez, "Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor, arkasında da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için işlemler devam edecek. Bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz" dedi.
Bozdağ da şunları kaydetti: "Şu anda 5 savcımız olayın tahkikatını sürdürüyor. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacak. Kafalarda ne kadar soru varsa, bunların hepsi bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacak. Amaç maddi hakikati bütün gerçekleriyle ortaya çıkarmak. İhmal, kusur, eksiklik varsa bu kim ya da kimden kaynaklanıyorsa, hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacak. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Hem adli tahkikat başlatmış hem de adli tıptan görevlendirilen uzmanlarla çalışmalar koordine edilmiştir. Bütün Türkiye gibi tahkikatı yakından takip edeceğiz."
Mevlüt HASGÜL-Ali Faik ATAY-İlker TURAK/ SABAH-Fatma GÖKSU
/ ANKARA