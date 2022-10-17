Maden ocağı kapatıldı 5 savcı ihmali soruşturacak

Amasra'daki faciada şehit olanmadencilerin aileleriile yaralananlar yalnızbırakılmadı. Bukapsamda ilk etaptatoplam 1 milyon350 bin lira destekverilecek. Acil ihtiyaçlarıiçin şehitlerin ailelerine50 bin TL, yaralılaraise 25 bin TL nakit desteğindebulunulacak.Grizu patlamasınınyaşandığı madendegaleri kısmında devameden yangının tamamensöndürülebilmesi için barajlamaçalışması yapılıyor. Aynı zamandaiçerideki kötü hava tahliyeedilerek, yerine temizhava basılıyor. Aileve Sosyal HizmetlerBakanlığına bağlıpsikososyal destekgrupları sahayainerek şehitailelerine psikolojikdestek sağlıyor.Patlamayla ilgili adlive idari soruşturma dasürüyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden sahasındaki koordinasyon merkezindeki görüşmelerin ardından ortak açıklamada bulundu.Dönmez, "Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor, arkasında da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için işlemler devam edecek. Bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz" dedi.Bozdağ da şunları kaydetti: "Şu anda 5 savcımız olayın tahkikatını sürdürüyor. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacak. Kafalarda ne kadar soru varsa, bunların hepsi bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacak. Amaç maddi hakikati bütün gerçekleriyle ortaya çıkarmak. İhmal, kusur, eksiklik varsa bu kim ya da kimden kaynaklanıyorsa, hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacak. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Hem adli tahkikat başlatmış hem de adli tıptan görevlendirilen uzmanlarla çalışmalar koordine edilmiştir. Bütün Türkiye gibi tahkikatı yakından takip edeceğiz."/ ANKARA