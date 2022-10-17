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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Maden ocağı kapatıldı 5 savcı ihmali soruşturacak

Maden ocağı kapatıldı 5 savcı ihmali soruşturacak
Amasra'daki faciada şehit olan madencilerin aileleri ile yaralananlar yalnız bırakılmadı. Bu kapsamda ilk etapta toplam 1 milyon 350 bin lira destek verilecek. Acil ihtiyaçları için şehitlerin ailelerine 50 bin TL, yaralılara ise 25 bin TL nakit desteğinde bulunulacak.



Grizu patlamasının yaşandığı madende galeri kısmında devam eden yangının tamamen söndürülebilmesi için barajlama çalışması yapılıyor. Aynı zamanda içerideki kötü hava tahliye edilerek, yerine temiz hava basılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikososyal destek grupları sahaya inerek şehit ailelerine psikolojik destek sağlıyor. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma da sürüyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden sahasındaki koordinasyon merkezindeki görüşmelerin ardından ortak açıklamada bulundu.



Dönmez, "Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor, arkasında da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için işlemler devam edecek. Bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz" dedi.



Bozdağ da şunları kaydetti: "Şu anda 5 savcımız olayın tahkikatını sürdürüyor. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacak. Kafalarda ne kadar soru varsa, bunların hepsi bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacak. Amaç maddi hakikati bütün gerçekleriyle ortaya çıkarmak. İhmal, kusur, eksiklik varsa bu kim ya da kimden kaynaklanıyorsa, hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacak. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Hem adli tahkikat başlatmış hem de adli tıptan görevlendirilen uzmanlarla çalışmalar koordine edilmiştir. Bütün Türkiye gibi tahkikatı yakından takip edeceğiz."

Mevlüt HASGÜL-Ali Faik ATAY-İlker TURAK/ SABAH-Fatma GÖKSU/ ANKARA

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Maden ocağı kapatıldı 5 savcı ihmali soruşturacak
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