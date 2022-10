Maden şehitlerinin son fotoğrafı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla herkesin yüreği adeta kömür gibi yandı. Hayatını kaybeden 41 kahraman madenciden geriye ise bu kareler kaldı. SABAH'ın ulaştığı bu fotoğraflar ise yürekleri dağladı.Faciadan bir gün önce mesaiden çıkan Gürdal Serenli, Enes Aydın, Mustafa Can Yıldırım, Murat Öztan, Serkan Nakkaş, Yasin Çelik, Ali Doğru, Gürkan Yıldırım ve İzzet Ak, hatıra olsun diye bu fotoğrafı çektirmişti. Ertesi gün tekrar mesaiye gelen gruptan Ali Doğru, Serkan Nakkaş ve Murat Can Yıldırım, bu kez madene inmeden hemen önce bir fotoğraf çektirdi.Saat 18.16 sıralarında ise yerin 350 metre altında o korkunç facia yaşandı. Gürdal Serenli, Enes Aydın, Mustafa Can Yıldırım, Murat Öztan, Serkan Nakkaş, Yasin Çelik, Ali Doğru şehit olurken, Gürkan Yıldırım ve İzzet Ak ise yaralı kurtuldu.