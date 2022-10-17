Son dakika | Bakan Dönmez’den Bartın açıklaması: Yangın kontrol altında

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Maden faaliyeti de tamamen durdurulmuştur. Hukuken müessesemiz bir olay yeri haline dönüşmüştür ve giriş çıkışlar da savcı izni ile yapılmaktadır. Adli açıdan da olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli tüm yardım savcılarımıza sağlanacaktır. Sürece olumsuz yansıyan bazı değerlendirmeler olduğunu belirterek bir kez daha bu tip değerlendirmelerden kaçınılmasını temenni ediyorum.