Bakan Kurum: Şanlıurfa’ya 7 bin 64 konut, 40 bin konut arsası kazandırıyoruz

"1.2 MİLYON METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE 11 MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRIYORUZ"

Şanlıurfa'daki yeşil alan miktarını kişi başı düşen yeşil alan miktarını arttıracak adımlar atmaya gayret gösterdiklerini belirten Bakan Kurum şöyle konuştu:

"Bu çerçevede de biliyorsunuz; tüm Türkiye'de 455 millet bahçesi yapımına başlattık ve millet bahçelerimizde de aslında Şanlıurfa'daki birliği beraberliği en yüksek noktaya taşıyacak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın bu alanda huzurlu bir şekilde vakit geçireceği bahçelerimizi yapıyoruz. Bu kapsamda da Şanlıurfa'mıza 1.2 milyon metrekare büyüklüğünde 11 millet bahçesi kazandırıyoruz. Viranşehir, Haliliye ve Eyyübiye Millet Bahçelerimizde artık son aşamaya geldik. İnşallah kısa bir zaman içerisinde bitirip vatandaşlarımızın Şanlıurfa'mızın hizmetine sunacağız."

Bakan Kurum, Birecik'teki millet bahçesinin nehir kıyısında yer aldığını söyleyerek hem Birecik'e hem de bölgeye katkı sağlayacak bir yaşam alanı olacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Bakan Kurum, gelen talepler sonucunda Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine de 140 metrekarelik bir millet bahçesi yapılacağını müjdeledi.

"BUGÜNE KADAR 2.5 MİLYAR DEĞERİNDE 120 PROJEMİZİ BELEDİYELERİMİZ İLE BİRLİKTE TAMAMLADIK"

İller Bankası ile birlikte bir taraftan da altyapı projelerini hız kesmeden yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, "Şanlıurfa'da bugüne kadar 2.5 milyar değerinde 120 projemizi belediyelerimiz ile birlikte tamamladık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda Siverek'te sokak güzelleştirme çalışması, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Abide Kavşağı ilave köprü yapımı, Hilvan'da katı atık transfer istasyonu, Akçakale'de Harran'da ve Viranşehir'de içme suyu şebekesi dahil olmak üzere 2.3 milyar liralık projeyi gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyelerimiz de yapmış olduğumuz katkılar ve kredi destekleri ile birlikte uyumlu bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

"Balıklıgöl etrafında peyzaj düzenlemesini yapmak ve bu alanlarda çarpık yapılaşmayı gidermek adına vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bir düzenleme projesi yapacağız"

Bakan Murat Kurum, Balıklıgöl etrafında peyzaj düzenlemesi yapmak ve çarpık yapılaşmayı gidermek adına projeler yürüttüklerini söyleyerek, "Balıklıgöl etrafını çok önemsiyoruz. Balıklıgöl bugün sadece Urfa'yı değil, tüm Türkiye'yi dünyayı ilgilendiren tarihi ve kültürel bir değerimiz. Bu kapsamda da etrafındaki peyzaj düzenlemesini yapmak ve bu alanlarda çarpık yapılaşmayı gidermek adına vatandaşlarımıza görüşerek onların rızası çerçevesinde bir düzenleme projesi yapacağız. Yaklaşık 100 milyon liralık bir kamulaştırma ödeneği ayırdık. Bu kapsamda 60 milyon lirasını Bakanlığımız Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne hibe olarak verecek ve 40 milyon lirasını da kredi desteği sağlamak suretiyle Halepli ve Yakubiye bölgesindeki alanları vatandaşlarımızın rızasını alarak güvenli alanlara taşıyacağız. Bu alanların boşaltmak suretiyle de buradaki tarihi sit alanını korumuş ve Balıklıgöl çevre düzenlemesi projesi ile birlikte Şanlıurfa'mıza kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.