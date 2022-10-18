Bakan Nebati ve Kurum Şanlıurfa’da

Bugün havayolu ile Kente gelen Bakan Nebati ve Kurum'u GAP Havaalanında Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İlçe Belediye başkanları ve kurum müdürleri karşıladı.

Bakan Nebati ve Kurum'un ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Burada, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından karşılanan Bakan Nebati ve Kurum, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında toplantı yapıldı. Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanlığını ziyaret etti.