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Giriş Tarihi: 18.10.2022 13:29

Bakan Nebati ve Bakan Kurum Şanlıurfa’da

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Nebati ve Bakan Kurum Şanlıurfa’da

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Şanlıurfa'ya geldi.

Bugün havayolu ile Kente gelen Bakan Nebati ve Kurum'u GAP Havaalanında Vali Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal İbrahim Halil Yıldız Mehmet Ali Cevheri Ahmet Akay Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül İlçe Belediye Başkanlar, AK Parti İl başkanı Abdurrahman kırıkçı AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Vildan Polat Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İlçe Belediye başkanları ve kurum müdürleri karşıladı.

Bakan Nebati ve Kurum'un ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Burada, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından karşılanan Bakan Nebati ve Kurum, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında açıklamalarda bulundular.

Eyyübiye'de kentsel dönüşüm alanı ve Haliliye'de millet bahçesini de ziyaret edecek olan Bakanlar, esnaf ile de buluşacak.

Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de ziyaret ederek değerlendirme toplantısına katılacaklar.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını da ziyaret edecek olan Kurum ve Nebati daha sonra kentten ayrılacak.

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Bakan Nebati ve Bakan Kurum Şanlıurfa’da
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