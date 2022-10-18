Bakan Nebati ve Bakan Kurum Şanlıurfa’da

Bugün havayolu ile Kente gelen Bakan Nebati ve Kurum'u GAP Havaalanında Vali Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal İbrahim Halil Yıldız Mehmet Ali Cevheri Ahmet Akay Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül İlçe Belediye Başkanlar, AK Parti İl başkanı Abdurrahman kırıkçı AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Vildan Polat Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İlçe Belediye başkanları ve kurum müdürleri karşıladı.
Bakan Nebati ve Kurum'un ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Burada, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından karşılanan Bakan Nebati ve Kurum, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında açıklamalarda bulundular.