Başkan Erdoğan talimatı verdi! Madenciler için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı



AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maden kazasına ilişkin şu ana kadar bir gözaltı kararı bulunmuyor. Maden yöneticilerinin, yüzde 5'in altında olan metan gazı değerlerinde mevzuata aykırı şekilde gaz boşaltma, madenin tahliyesi gibi tedbirlere başvurmama gibi bir ihmallerinin olup olmadığı araştırılacak. Söz konusu o tedbirlerde; yüzde 1.5'ta gaz boşaltma, yüzde 2'de madenin tahliye edilmesi tedbirleri uygulanmak zorunda. Son zamanlarda yüzde 2'ye çıkmış mı, tahliye olmuş mu gibi sorular da araştırma çerçevesinde olacak. Metan gazı oranı yüksek olmasına rağmen çalışmaya devam edilmişse, bunda kimin inisiyatif aldığı da araştırılacak.

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