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Giriş Tarihi: 18.10.2022 19:40

Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a bağımsızlık günü tebriği

ANKARA
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a bağımsızlık günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları ifade etti:

"Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a bağımsızlık günü tebriği
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