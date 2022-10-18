Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a bağımsızlık günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları ifade etti:

"Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."