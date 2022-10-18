Bursa merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bazı kişilerin, örgüt üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bugün Bursa merkezli eş zamanlı olarak 3 şehirde toplam 27 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmada 19 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Delil durumu gözetilerek 8 kişi hakkında ise ifadelerinin alınması talimatı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.