Bursa’da sağlık yatırımlarına yeni halka

Hizmet kalitesi artacak

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da Gülbahçe Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır hizmet veren mekanın yenilenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Mevcut aile sağlığı merkezinden 11 bin vatandaşın yararlandığını dile getiren Yavuzyılmaz, "Davut Çalışkan ağabeyimiz ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, günümüz şartlarına uygun ve mahallemiz halkına layık bir aile sağlığı merkezini mahallemize kazandırıyoruz. Bursa'da yaklaşık 2 yıldır İl Sağlık Müdürlüğü yapıyorum. Mutlulukla şunu ifade edebilirim ki; Bursa'da halkıyla, hayırseverleri ile kamu kurumlarıyla gerçekten güzel bir birliktelik ve dayanışma var. Bunun en güzel örneğini burada görüyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayıp, hizmete açacağız. Başta Çalışkan ailesi ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilçe sınırlarındaki diğer bölgelerde olduğu gibi Gülbahçe Mahallesi'nde de okul, cami ve spor tesisi ihtiyaçlarının karşılanmasından, bölgeye yeni bir meydan kazandırılmasına kadar birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Hayırsever işadamı Davut Çalışkan'ın oğlu Cengiz Çalışkan da dünyaya geldiği, halen akraba ve dostlarının yaşadığı Gülbahçe Mahallesi'ne eser kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Rumeli Halk Dansları ekibinin gösterileriyle renklenen törende; konuşmaların ardından Başkan Aktaş, Çalışkan ailesi ve protokol üyeleri ile birlikte butona basarak, Gülbahçe Beyaze Çalışkan Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Müdahale İstasyonu'nun temelini attı.