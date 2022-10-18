FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 şüpheli gözaltında

Adana'da terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik şafak vakti 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenlendi. Şok baskında 5'i kadın 35 kişi gözaltın alındı. Şüphelilerin adreslerinde, yüksek miktarda Türk Lirası, döviz ve altın ile örgütsel materyal ele geçirildi.

GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyon başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Adana'da çok sayıda adreste arama yapıldı.

YÜKSEK MİKTARDA PARA

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 5'i kadın 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, yüksek miktarda Türk Lirası, döviz ve altın ile örgütsel materyal ele geçirildi.