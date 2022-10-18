FETÖ'ye "Gazi Turgut Aslan" darbesi: 537 gözaltı

59 ildeki operasyonda, paraların kargo paketlerinde pestil gibi yiyecekler arasında ve bankamatiklerden örgüt üyelerinin hesaplarına gönderilerek dağıtıldığı belirlendi. Örgütün her hafta sosyal medyadan gündem oluşturmak için yaptığı etiketlerin de deşifre olduğu soruşturmada, örgüt üyelerinin emojilerle şifrelendiği belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Gazi Turgut Aslan ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamayla duyurdu.

FETÖ silahlı terör örgütünün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 81 İl Cumhuriyet Başsavcılıklarından Terörizmin Finansmanı kapsamında alınan soruşturma izinleri doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM, TEM, SİBER, İstihbarat Başkanlıkları ve MASAK Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen ve yaklaşık 8 ay süren titiz çalışmalar sonrasında örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulamaya konulduğu tespit edildi. FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşıldı.

59 İLDE 704 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, örgüt faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak kaynak aktarımında gizliliğe azami ölçüde riayet edildiği, örgüt mensuplarının kimliklerinin deşifresini engellemeye yönelik tedbirler alındığı ve yeni yöntemler uygulandığı tespit edildi. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında ATM'den kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek, fiziki buluşma, mezkur soruşturmalar neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütünün organizasyon yapısını ve özellikle mahrem yapılanmalarını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik finansal organizasyonu içerisinde yer alan 704 şüpheli tespit edildi.

"GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU"

59 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ve 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü hainler tarafından başından vurulan Cumhurbaşkanı Danışmanı gazi Turgut Aslan'ın adının verildiği operasyonda, 537 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, örgütün güncel ve mahrem yapılanmasında yer alan üyelerine dağıtılmak üzere 9 milyon 510 bin 187 lira, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

17 KAMU GÖREVLİSİ KURYE

Örgütün, kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru ve benzeri olarak görev yapan deşifre olmamış, renklendirilmiş üyeleri ile mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli görev yapan 17 şüphelinin örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde kurye olarak etkin rol aldıkları tespit edildi.

YENİ ÖRGÜT EVLERİ AÇILMIŞ

Örgütün yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında örgüte eleman temini amacıyla; yeni örgüt evleri açtığı, özellikle KHK kapsamında ihraç edilen örgüt üyelerinin bu faaliyetlerde etkin görev aldığı, faaliyetlerin İl eğitim danışmanına rapor edildiği, bu evlerinin finansmanının örgüt tarafından karşılandığı, bu faaliyetlerde görev verilen örgüt üyelerine de maaş verildiği belirlendi.

MAĞDURİYET ALGISI OLUŞTURMA

Örgütün üst yönetiminden gelen talimatlara uygun olarak kamuoyunda "KHK'lıların masum olduğu, mağdur edildiği, topyekün iade edilmeleri gerektiği" algısı oluşturmaya, kamuoyu desteği almaya çalışıldığı tespit edildi. Bu kapsamda özellikle Twitter başta olmak üzere sosyal medyada haftada en az 4 gün örgütün üst yönetiminin belirlediği konularda hashtag çalışması yapılarak paylaşımın TT olmasını sağlamak amacıyla sistematik bir biçimde sosyal medya üzerinden dezenformasyon faaliyetleri yürüttükleri ve örgüt üyelerince bu platformlarda bot hesaplarla paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAYANLAR MAHREM BİRİMLERDE GÖREV ALMIŞ

Örgüt üst yönetiminin "cezaevinde bulunan, tahliye olan, gözaltına alınan tüm üyelerinin durumunu haftalık ve aylık olarak takip edilmesi" talimatı doğrultusunda; tahliye olan örgüt üyelerinin takibinin yapıldığı, eleman temininde yaşanan sorunları bertaraf etmek adına, özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmayanların mahrem birimlerde görev almasının sağlanması için örgüt üyelerince hazırlanan tabloların örgütün üst yönetimine ulaştırıldığı deşifre edildi.

ÖRGÜTE BAĞLILIK ETKİN PİŞMANLIK VE ÖRGÜTSEL KONUMA GÖRE BELİRLENMİŞ

FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferinde bulunulduğu, transfer edilen tutarın alıcı örgüt üyesinin etkin pişman olup/olmama durumu, örgüte bağlılık, örgütsel konumuna göre doğru orantılı olarak değiştiği belirlendi.

EMOJİLERLE BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Yurt dışında bulunan finans sorumluları tarafından örgüt üyelerinin listesinin Türkiye'deki mahrem kuryelere şifreli olarak iletildiği, belgede alıcılara ait kimlik, iletişim, banka hesap bilgileri ve teslim edilecek tutar bilgisi yer aldığı ayrıca tedbir kurallarına azami riayet eden örgüt üyelerinin emojiler yoluyla bilgi alışverişi yaptıkları deşifre edildi. Örgütün kullandığı emojilerde operasyon kapsamında deşifre oldu.

KİMLİKLERİ DEŞİFRE OLMASIN DİYE AKSESUAR KULLANDILAR

Dağıtım listesi ve paranın ulaştırıldığı mahrem kurye tarafından paranın kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek, fiziki buluşma yöntemiyle gönderildiği tespit edildi. Paranın kartsız işlem ile ulaştırılması yönteminde; işlem onay kodu istemeyen bankaların yoğun olarak tercih edildiği, işlem sırasında gönderici hanesine alıcının bilgilerinin yazıldığı, bu sayede sanki alıcı kendi kendine para yatırmış gibi gösterilmesinin sağlandığı belirlendi. Ayrıca; mahrem kuryelerin kimliklerinin deşifre olmaması için "gözlük, maske, şapka" gibi aksesuarlar ile gizliliğe riayet etmeye özen gösterdikleri belirlendi.

KARGO İÇERİSİNE GİZLEYEREK FİNANS AKTARIMI SAĞLANMIŞ

Örgütle iltisaklı olmayan kişilerin bilgileri kullanılarak kargo ile yapılan gönderilerde tekstil ürünü, oyuncak, gıda ürünü, ders kitapları içerisine saklayarak veya x-ray cihazlarında tespitini zorlaştırmak amacıyla kargo kolisi içerisinde önceden oluşturulmuş gizli bölmelere alüminyum folyo içerisinde sarılmış biçimde zulalanarak finans aktarımının sağlandığı tespit edildi.

EN SON BAŞVURULACAK YÖNTEM: FİZİKİ BULUŞMA

Paranın gönderildiği bir diğer yöntem ise fiziki buluşma. Örgütün tecrübeli mahrem sorumluları tarafından uygulanan yöntemde; örgütün üst yönetimi tarafından gönderilen talimatlarda "en son başvurulacak yöntem" olarak vurgulandığı, İnternet tabanlı haberleşme programları üzerinden kararlaştırılan yer ve zaman dilimi içerisinde ve tercihen kamusal alanlarda mümkün olan en kısa süre içerisinde elden teslim yöntemini uyguladıkları tespit edildi.