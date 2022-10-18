Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda Kırıkkale’de 3 zanlı yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "güncel yapılanma, terörizmin finansmanına fon sağlama" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler T.Ç. M.A.P. ve A.I'nın ATM'lerden kartsız işlem seçeneklerini kullanarak gönderici ile alıcı T.C. Kimlik numaraları aynı olacak şekilde örgüt mensuplarına ve yakınlarına maddi yardım sağladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve avro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.