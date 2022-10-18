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Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:21

Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kırıkkale'de 3 zanlı yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda Kırıkkale’de 3 zanlı yakalandı

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kırıkkale'de 3 zanlı yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "güncel yapılanma, terörizmin finansmanına fon sağlama" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler T.Ç. M.A.P. ve A.I'nın ATM'lerden kartsız işlem seçeneklerini kullanarak gönderici ile alıcı T.C. Kimlik numaraları aynı olacak şekilde örgüt mensuplarına ve yakınlarına maddi yardım sağladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve avro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kırıkkale'de 3 zanlı yakalandı
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