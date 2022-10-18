GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya: Hastalardan ikisi normal servise alınacak

Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 6 maden işçisini ziyaret eden Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Ertan Kaya, yaralılardan ikisinin normal servise alınacağını söyledi.
Hastane yetkililerinden bilgi aldığını belirten Kaya, basına açıklamalarda bulundu. Kaya, "Öncelikle Türkiye'mizin başı sağ olsun. Elim bir kaza sonucu 41 arkadaşımızı madende kaybettik. Öncelikle onların ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Burada yatan 6 arkadaşımızdan 1 tanesinin durumunun iyi olduğunu biliyoruz. 1 arkadaşımızın da bugün inşallah iyi haberlerini alacağız. Bugünleri iyi atlatacağız. Bugünler bizim birliğimizi beraberliğimizi perçinleyecek günlerdir. Bundan sonraki süreçte de elimizden ne gelirse sendika ve ülkemiz adına hastalarımızın ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"BİZLER HAYATIMIZ PAHASINA MÜCADELEMİZİ VERİYORUZ
Kaya, "Bizler her zaman bu ülkenin çalışanları, üretenleri olduk. Bu çalışma hayatında tabi ki elim kazalar yaşıyoruz. Bunlar sonucunda da hayatımız pahasına da olsa mücadelemizi veriyoruz. Çünkü biz işçi sınıfıyız, ülke ekonomisine katkı sağlamak için emek sarf eden insanlarız. Bugünden sonra da böyle olacak. Bugünleri de hep beraber aşacağız inşallah.
Bu duygular anlatılabilecek duygular değil. Bu duygular içerisinde yeri ve zamanı geldiğinde sürecin takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Tekrardan hastanede yatan hastalarımıza acil şifalar ve 41 şehidimizin de yakınlarına Allah rahmet eylesin diyoruz. Ülkemizin Amasra'mızın, Bartın'ımızın başı sağ olsun."