GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya: Hastalardan ikisi normal servise alınacak

"BİZLER HAYATIMIZ PAHASINA MÜCADELEMİZİ VERİYORUZ

Kaya, "Bizler her zaman bu ülkenin çalışanları, üretenleri olduk. Bu çalışma hayatında tabi ki elim kazalar yaşıyoruz. Bunlar sonucunda da hayatımız pahasına da olsa mücadelemizi veriyoruz. Çünkü biz işçi sınıfıyız, ülke ekonomisine katkı sağlamak için emek sarf eden insanlarız. Bugünden sonra da böyle olacak. Bugünleri de hep beraber aşacağız inşallah.