İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar yapıldı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Bu kapsamda 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında başka kişilere ait operasyonel hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması, itirafçı beyanları da bulunan bu şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine 1 özel okulda öğretmen, 1 Ulaştırma Bakanlığında mühendis, 1 ihraç edilmiş polis memuru, 4 sivil toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6'SI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.