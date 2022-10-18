Milli Savunma Bakanı Akar’dan Yunanistan mesajı: Oldubittiye meydan vermeyiz

''GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ''

Sorumlu sağduyulu bir politika izliyoruz. Görüşmeye hazırız.

''EGE'NİN DOSTLUK DENİZİ OLMASINI SÖYLÜYORUZ''

Ege'nin dostluk denizi olmasını, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasından yana olduğumuzu söylüyoruz. Türkiye kimse için tehdit değil güvenli bir müttefiktir.