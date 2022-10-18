Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.
Telefon görüşmesinde Kosova Savunma Bakanı Mehaj Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de taziyelerini iletti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Kosovalı mevkidaşı ile görüştü