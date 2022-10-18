SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimiyle, sağlığığla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Vesayet dediğimiz anlayış sadece yönetim mekanizmalarından değil, insanımızı temel hak ve özgürlüklerden de mahrum etmenin adıdır.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her bir eser işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyoruz. 81 ilimizdeki 85 milyon vatandaşımız tüm alanlarda belirli bir kalitenin üzerinde hayat düzenine sahiptir.

Sağlık hizmetlerini ilk nefesten son nefese kadar, gelişmiş ülkelerin üzerindeki standartta veriyoruz. Şu an da bu noktada hocalarımız çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Amasra'daki patlamada 41 şehidimiz var. Şehitlerimizin dışında oradaki yaralılarımıza anında müdahale edip İstanbul'da tedavi altına aldık. Bu hastalarımız şu anda Türkiye'de 1 numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

Terörle mücadeleden sınır emniyetine, tüm alanlarda huzuru sağlayarak insanların huzur içinde yaşamasını sağladık. Güney Doğu'da belli bir saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi, şimdi vatandaşlarımız gece kafeteryalarda oturabiliyor.

Göreve geldiğimizde 26 havalimanımız vardı, şimdi 58 havalimanına sahibiz. Göreve gelirken Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak demiştik ve bunu başardık. Türkiye'de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.

Her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayan uygulamalar saymak mümkündür.

Kamu personel rejiminin hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız alan olduğunu itiraf etmek isterim. Yeni yönetim sistemimizi tasarlarken, doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı bir insan kaynakları ofisi kuralım dedik ve kurduk.