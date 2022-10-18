Tahıldan sonra sıra gaz korıdorunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti MKYK toplantısı 2 saat sürdü. MKYK sırasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:Vatandaşlarımızı 28 Ekim'de Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak 'Türkiye vizyonu' konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz.(Rusya lideri Putin'in açıklamaları) Tahıl krizi ve tahılla ilgili bir kıtlık tehlikesi nasıl tahıl koridoru vasıtasıyla aşılmışsa bugün Avrupa'nın donmasından bahsedilen bir dönemde insanların herhangi bir şekilde sıkıntıya düşmemesi için yapılması gerekenler açısından da Türkiye'nin bir enerji üssü olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.Türkiye'nin gaz dağıtım merkezi, enerji üssü olması, en güvenli, en verimli ülke olduğu konusunda herkes hemfikir. Dolayısıyla önümüzde tahıl koridorunun gerçekleşmesi gibi yine Türkiye'nin merkezde olduğu, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü inisiyatif vasıtasıyla bir gaz koridorunun gerçekleşmesi de söz konusu olabilecektir.