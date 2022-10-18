Temel Karamollaoğlu ’Savunma sanayisini’ karaladı: Gerçeği öğrenince çark etmişti...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayın programında akılalmaz sözler sarf etti. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın değişmesi halinde savunma sanayiinin daha da hızlanacağı iddiasında bulundu.

Temel Karamollaoğlu 'Savunma sanayisini karalayayım' derken rezil oldu! | Video

"DİĞER KONULARDA HENÜZ GEREKEN ADIMLARI ATABİLMİŞ DEĞİLİZ"

Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan mili teknoloji hamlesi sayesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılık her geçen gün azalırken Karamollaoğlu, savunma sanayiine yeterince destek verilmediğini iddia etti. Karamollaoğlu, "İHA'da büyük patlama var onu görüyoruz. Ama diğer konularda henüz gereken adımları atabilmiş değiliz. Tank da öyle, diğer konular da öyle. Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii çok daha hızlanır" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu daha önce de, İHA ve SİHA'ların yapımında Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu iddia etmiş ve gerçeği öğrendikten sonra çark etmişti.