HDP’li vekilin aranan eski eşi Koceli’nde yakalandı!

Diyarbakır Sur ilçesinde, 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 2021 Eylül ayında "Terör örgütüne üye olmak " suçundan 10 yıl hapis cezası verilen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, aynı iddia ile aranan eski eşi Mustafa Tosun, Kocaeli'nde yakalandı.

DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin, Kocaeli'nde olduğunun belirlenmesi sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mustafa Tosun, tamamlanan işlemleri sonrası Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.