Jandarma ve MİT’ten mahrem yapılanmaya şafak baskını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle iltisağı bulunan ve operasyonel hat kullandığı belirlenen kişiler mercek altına alındı. FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasında görev yaptığı belirlenen 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında 13 operasyonel hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatı oldukları ve bu şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları değerlendirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 3 ilde şafak operasyonu düzenlendi.