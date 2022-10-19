Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı HDP’li Beştaş ve CHP’li Özel’in iddialarını yalanladı

"İFTİRALARI KINIYORUZ"

Bunlar ve birçok hizmeti için Başkan Erdoğan'a müteşekkir olduklarını belirten Aktürk, şöyle konuştu:

"HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığımız, CHP'li Özgür Özel'in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır. Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz. Buraya gelen muhtarlarımıza atılan bu iftirayı kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz."