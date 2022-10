Oğlum gelene kadar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki nöbeti sürüyor. Oğlu Erhan için evlat nöbeti tutarken dört ay önce yakalandığı kansere 14 Ekim'de yenik düşerek hayatını kaybeden Ekrem Artık'ın eşi Aysel Artık, evlat nöbeti tutmaya devam edeceğini açıkladı. Hatay'da taziyeleri kabul eden Artık, "Eşim, oğlum Erhan'ı göremeden gözü açık gitti. Diyarbakır'da her zaman bulunacağım ve oğlumu alana kadar oradan ayrılmayacağım. Oğlumun her zaman peşindeyim. Şu an acım çok taze, gidemeyeceğim oraya ancak en yakın zamanda Diyarbakır'da olacağım ve oğlumu aramaya devam edeceğim" dedi.