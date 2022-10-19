Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:50 Son Güncelleme: 19.10.2022 10:57

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getiridiğini açıkladı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbe indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz
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