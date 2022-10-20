Başkan Erdoğan, Azerbaycan’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ın uçağında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Erdoğan burada, Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak. Ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak. Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.