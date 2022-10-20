’Benim Köyüm, Benim Çiftliğim Projesi’ İmamoğlu’nun keyfini bekliyor

Tuzla'nın Postane Mahallesi'nde 30 yıldır işgal altında bulunan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından başlatılan hukuki mücadele neticesinde halka açılan Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisi açılışında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'ya yeni yeşil alanlar kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, 2019 yerel seçimleri sonrasında Tuzla'yı ziyareti sırasında beraber gezdikleri 'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesinin bitirilmesini isteyen Yazıcı, 2019 yerel seçimlerinden önce yüzde 90'ı biten ve içerisinde ahır hayvanları, kümes hayvanları, sebze-meyve bahçeleriyle çiftlik hayatı sunması planlanan; piknik alanları, çocuk oyun alanları gibi rekreatif alanları da barındıran projede ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Kent çocuklarının sebze-meyve yetiştirmesine, tavuk beslemekten, yumurta toplamaya, koyunlardan-ineklerden süt sağmaya kadar köy hayatının birçok fonksiyonunu yaşatan ve doğa sevgisini aşılayan bir ortam olarak tasarlanmaması sonrası Başkan Yazıcı, İBB tarafından tamamlanamayan tüm projeler için 'Fikri Takip' dönemini başlattığını söyledi.

'GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZI İFA EDERKEN DİĞER KURUMLARI GÖREV YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İBB'nin çevre başlığı altında başlattığı Tuzla'daki çevre yatırımlarını bitirmesini arzu ediyoruz. Tuzla halkının isteklerini ve hakkını dile getiriyorum. Tuzla'ya verilen sözleri takip ediyorum. Tuzla'nın daha güzel olması için diğer kurumların görevlerini, sorumluluklarını herkes adına dile getirmeye gayret ediyorum. Tuzla'ya karşı görev ve sorumluluklarımızı ifa ederken aynı zamanda diğer kurumların görev ve sorumluluklarını yapmaya davet etmem sadece siyaset değildir. Bu bir aidiyettir ve şehircilik bilincidir. 300 bine yakın Tuzla halkının sorması gereken sorular için bizler dil oluyorsak, istekleri karşısında talepte bulunuyorsak, bunları siyaset olarak değerlendirmek topu taca atmak olur" dedi.

'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN HAFİF SİLKİNSE BİTECEK OLAN BİR İŞ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sorumluluğu, görevi ve bütçesi dolayısıyla İBB birçok hizmeti yapmalıdır. 2018 yılında başlamış olan birçok yeşil alan ve spor alanı projelerinin de bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2018 yılında başlamış olan 200 bin metrekarenin üzerinde olan, eskiden çöp alanının rehabilitasyonu ile elde edilmiş müthiş bir çevre projesi olan, 'Benim Köyüm, Benim Çiftliğim' projesinin bitirilmesini talep ediyoruz. Projenin 2019 yılı itibariyle yaklaşık yüzde 90 bitmişken, seçimden sonra 40 ay geçmesine rağmen 2023 yılına girmemize rağmen hala yüzde 90 seviyesinde kalması bizi çok üzüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hafif silkinse bitecek olan bir iş" diye konuştu.

'PROJE AÇILMADAN ESKİYOR'

Dr. Şadi Yazıcı, "Benim Köyüm, Benim Çiftliğim projesi İstanbul için kıymetli bir projedir. Türkiye'de bir ilk olan proje, şehir hayatında çocuklarımızın çiftlik hayatını görebilmeleri için çok kıymetli. Proje açılmadan eskiyor. Yazıktır, günahtır. Oraya milyonlarca para harcanmış ve belli bir noktaya gelinmiş. Böylesine bir projenin bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan tekrar söylüyorum. İBB'ye yönelttiğim talepler, benim şahsi talebim değildir. Bütün Tuzla'nın talebidir. Siyasi düşüncelerinden bağımsız Tuzlalıların bu işi talep etmesini doğal bir süreç olarak görüyorum. Bunun için yeni bir platform kuracağız" şeklinde konuştu.