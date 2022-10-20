Bilirkişi heyeti ve olay yeri inceleme, maden sahasında

Bartın Amasra'da patlamanın yaşandığı maden ocağı kapatılmış, giriş-çıkışlar savcılık iznine bağlanmıştı. Dün ocağa maden mühendisi, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, makine mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, cumhuriyet savcıları ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden oluşan uzman ekip girdi. Bilirkişi heyeti, sistemlerin takip edildiği yerde teknik inceleme yaptı. Jandarma ve polis ekipleri, ocağın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuyor.Maden şehidi Rasim Bulut (25), geride acılı bir eş ve herşeyden habersiz 1 yaşındaki Aras'ı bıraktı. Patlamadan iki hafta önce birinci yaşına giren Aras'la teselli bulan Rasim Bulut'un babası Asim Bulut, "Oğlum bana kopyası olan torunum Aras'ı bıraktı. Onu yetiştirmek için uğraşacağım. Ömrüm yettiğince onu yetiştireceğim. Elimden geldiği kadar bakacağım onlara. 25 yaşında bir fidandı. Hep 'İşimiz zor ama severek yapıyorum baba' derdi" diye konuştu.MADEN şehitlerinden Suat Demirkan'ın annesi Minire Demirkan oğlunun ayakkabılarını elinden bırakmıyor. Acılı anne "Babası da madenciydi. Onu kaybedince çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptım. Benim oğlum güle güle vardiyasına gitmişti. Kız arkadaşıyla evlenmeyi konuşmak için buluşacaklarmış. Nasip olmadı. Cennette de güle güle otursun yavrum" dedi.TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'nin ortak önergeleriyle, Amasra'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 21 üyeden oluşacak, görev süresi üç ay olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin hazırlıklarının tamamlandığını, düzenlemenin 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacağını bildirdi. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Biz kanun teklifini hazırladık. Meclis'te o. Teklif bütün madenler için geçerli. 2003'ten sonrasını kapsayacak. Ayrıca teklif tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacak. Meclis'ten çıkınca görürsünüz. Meclis karar verecek maaşa. Benim Meclis adına konuşmam doğru değil. Zaten şu anda gündemde" dedi. ANKARA