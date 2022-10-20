CHP’den geçici ihraç edilen Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti içi boş bir gezi

CHP'den 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalarda bulundu.



"İÇİ BOŞ BİR GEZİ"

Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi, ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim" ifadelerini kullandı.

"ÖZDAĞ DAVET EDERSE GİTMEM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Bolu Belediyesi'ne yarın yapacağı ziyaretinde üyelik teklifi etmesi durumunda nasıl bir cevap vereceğine ilişkin soru üzerine Özcan, "Hemen hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim" diye konuştu.