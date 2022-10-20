Cumhuriyet Gazetesi’nin yalan haberine yargı tokadı

CumhuriyetGazetesi'nin yalan haberciliği mahkeme kararıyla bir kez daha tescillendi. 23 Ekim 2021 tarihinde, "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi" manşetiyle çıkan Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul 34. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından mahkûm edildi. Cumhuriyet Gazetesi'nin 15 bin lira tazminat ödemesine karar verilen mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: "15.000 TL manevi tazminatı dava tarihi olan 11.09.2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalardan müşterek ve müteselsil alınarak davacıya verilmesine, istinaf yasa yolu ile açık olmak üzere karar açıkça okunup, usulen anlatıldı."Öte yandan haberde ismi geçen dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Salih Altun da Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yalanlamıştı. Altun, "Güzide vakıf ve STK'lar hakkında, mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ve ismimin alet edilmek istenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumu ifade etmek isterim" demişti.