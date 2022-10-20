Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır'da terör örgütüne darbe; Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:11 Son Güncelleme: 20.10.2022 11:36

Diyarbakır'da terör örgütüne darbe; Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da terör örgütüne darbe; Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla  “Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit J.Yzb. Fuat OĞUZCAN Operasyonu” başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit J.Yzb. Fuat OĞUZCAN Operasyonu" başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1006 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada;

- (1 ton 688 kg.) toz esrar,
-(2 ton 80 kg) kubar esrar,
-(477.500) kök skunk ve (170.800) kök kenevir ele geçirildi.

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Diyarbakır'da terör örgütüne darbe; Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
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