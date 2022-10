Fuat Oktay yaralı madencileri ve yakınlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bartın'daki maden ocağı patlamasından kurtarılan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınan 6 yaralıyı ve yakınlarını ziyaret etti. Ziyarete İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katıldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Oktay, "Amasra'daki elim kazadan sonra devlet olarak tüm birimlerimizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. İlk andan itibaren de oradaydık. Bir günden kısa bir sürede de tüm çalışmalar tamamlandı. Tüm madencilerimiz çıkarılmıştı.

Yaralılardan 6'sı bildiğiniz gibi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. Onları ziyaret etmek için buradayız. Hamdolsun, hem hastalarımızı hem de hasta yakınlarımız ziyaret etme fırsatı bulduk. Tabi hastane muhteşem ama bu muhteşemliği hastalarımıza verilen serviste de gördük. Bundan dolayı ben özellikle memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Başhekimimiz ve tüm çalışanlar adına bakanlığımıza, bu tesisleri Türkiye'ye kazandıran Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMDAKİ YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ ALDIK"

Yoğun bakımdan çıkarılan yaralı madenci İbrahim Çeliktaş'ı ziyaret eden Oktay, şunları söyledi: "Hastalarımızdan 5'i şu anda yoğun bakımda, bir tanesi yoğun bakımdan çıkmış durumda. Yoğun bakımdan çıkan hastamızla görüştük, konuştuk inşallah çok yakında ayağa kalkmış olarak da görürüz diye umut ediyoruz. Yine yoğun bakımdaki hastalarımızla ilgili bilgiler aldık, gelişmeler olumlu. İnşallah onları da bir an önce ayağa kalkıp yakınlarıyla bir arada olmalarını arzu ederiz.

Millet olarak da arzumuz bu. Yakınlarını da gördük, yakınlarının psikolojisinin ne kadar iyi olduğunu görmek bizi ayrıca mutlu etti. Onun sebebi de hastaneyle, başhekimimizle, tüm doktorlarımızla ve personelle olan yakın işbirliği. Sürekli bilgilendirme ve her türlü ihtiyaçlarının da burada karşılanıyor olması. Her an Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimizin yakından ilgileniyor olmamızın kendilerini ayrıca memnun ettiğini bizatihi dile getirdiler. Bundan biz de memnun olduk ama bizi memnun edecek asıl olay yaralılarımızın bir an önce yoğun bakımdan çıkıyor olmaları. İnşallah o günleri de göreceğiz en kısa sürede. Ben tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

"HEM ADLİ HEM İDARİ SORUŞTURMALAR BAŞLADI"

Maden Ocağı Patlaması ile ilgili adli ve idari soruşturmaların başladığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti: "Milletçe acı bir olay yaşadık ama bunun gerekçeleri de bir an önce hem adli hem idari soruşturmalar başlamış durumda. Çünkü en ileri seviye teknolojilerin kullanıldığı bir ocağımızdan bahsediyoruz. Yine nasıl oldu patlama ve detaylarıyla bir ihmal var mı bütün bunlar çıktıktan sonra onların gerekleri de yapılacaktır."